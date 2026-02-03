В файлах Эпштейна нашлось имя Зеленского

В материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми в Украине, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.

В одном из электронных писем, автор которого неизвестен, содержатся требования расследовать происхождение активов Зеленского в связи с деятельностью модельного агента Жана-Люка Брюнеля, обвиненного в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услугами несовершеннолетних.

В письме утверждается, что Брюнель ответственен за организацию торговли людьми в Украине.

В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

Источник: ТАСС