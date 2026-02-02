Москва и Кабул обсуждают привлечение трудовых мигрантов из Афганистана
Россия и Афганистан ведут переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов.
Об этом в интервью ТАСС заявил посол исламского эмирата в РФ Гуль Хасан.
Он отметил, что Афганистан – это страна с молодым населением, и правительство активно работает над тем, чтобы направлять квалифицированных специалистов туда, где они нужны.
По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов", – цитирует посла ТАСС.
Хасан также выразил надежду на успешное завершение переговоров.
