Москва и Кабул обсуждают привлечение трудовых мигрантов из Афганистана

Россия и Афганистан ведут переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол исламского эмирата в РФ Гуль Хасан.

Он отметил, что Афганистан – это страна с молодым населением, и правительство активно работает над тем, чтобы направлять квалифицированных специалистов туда, где они нужны.

По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов", – цитирует посла ТАСС.

Хасан также выразил надежду на успешное завершение переговоров.