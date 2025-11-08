В Баку состоялась встреча лидеров Турции и Пакистана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели встречу в Баку.
Публикацией о встрече поделилась Администрация президента Турции в социальной сети X.
Отметим, что лидеры двух стран вместе с президентом Ильхамом Алиевым приняли участие в военном параде, проведенном в Баку 8 ноября по случаю пятой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.
Источник: Report
