Спикер Милли Меджлиса и президент Арабского Парламента обсудили перспективы сотрудничества - ФОТО

Межпарламентское сотрудничество играет существенную роль в прогрессе связей между Азербайджаном и странами исламского мира.

Как передает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече в Каире с президентом Арабского Парламента Мохамедом Альяммахи.

С.Гафарова также выразила удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и мусульманскими странами и подчеркнула, что в основе наших связей лежат общие религиозные, культурные и духовные ценности.

Было отмечено, что у Милли Меджлиса тесные связи с Арабским Парламентом и парламентами стран-членов. Выражалось удовлетворение участием делегаций парламентов ряда арабских стран в прошедшей на днях в Баку Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Мохамед Альяммахи заявил на встрече об особенном положении Азербайджана для арабских государств. Он озвучил поздравления с 30-летием принятия Конституции Азербайджанской Республики и 5-й годовщиной Дня Победы 8-го ноября.

В беседе отмечалась важность совместной деятельности Милли Меджлиса и Арабского Парламента и на международном уровне. Кроме того, было упомянуто большое значение, придаваемое Арабским Парламентом связям с Парламентской Сетью Движения Неприсоединения, учреждённой по инициативе Президента Ильхама Алиева, в которой в настоящее время председательствует Милли Меджлис. Было подчёркнуто, что Парламентская Сеть Движения Неприсоединения обладает статусом наблюдателя при Арабском Парламенте, а Арабский Парламент участвует во всех мероприятиях Парламентской Сети.

На встрече также рассматривались вопросы дальнейшего расширения связей между Милли Меджлисом и Арабским Парламентом, и была отмечена необходимость продолжения совместных усилий в этом направлении.