Эрдоган поделился кадрами с Парада в Баку
Президент Турции Реджеп Тайип поделился публикацией с Парада, посвященного 5-й годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне, передает 1news.az.
«Освобождение Карабаха – это гордость не только для Азербайджана, но и для всего Тюркского мира.
Каждый шаг Азербайджанской армии на Карабахской земле, каждая капля крови, пролитая во имя независимости и чести, вписаны золотыми буквами в нашу общую историю - как знак доблести Тюркского мира.
Сегодня здесь азербайджанские военнослужащие стоят рядом, плечом к плечу со своими братьями - солдатами, прибывшими из Турции. И глядя на наших солдат, все мы можем ясно увидеть воплощение лозунга «Один народ - два государства».
Знамя свободы, поднятое на крови наших шехидов, развевается во всем Карабахе с величием, честью и гордостью.
Азербайджанская армия под решительным лидерством моего брата Ильхама освободила Карабах от оккупации, и тем самым погасила 30-летний огонь, пылающий в сердцах людей.
Хвала Аллаху, сегодня от Лачына до Шуши, от Зангилана до Ханкенди, от Ходжалы до Физули - в каждом уголке Карабаха царят спокойствие, развитие, мир, благополучие и свобода.
ИншАллах, впредь атмосфера мира и безопасности будет только укрепляться», - говорится в публикации турецкого лидера.
Karabağ’ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir.
Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyası adına birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın… pic.twitter.com/xl99qse6DZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2025