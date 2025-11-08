Эрдоган поделился кадрами с Парада в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип поделился публикацией с Парада, посвященного 5-й годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне, передает 1news.az.

«Освобождение Карабаха – это гордость не только для Азербайджана, но и для всего Тюркского мира.

Каждый шаг Азербайджанской армии на Карабахской земле, каждая капля крови, пролитая во имя независимости и чести, вписаны золотыми буквами в нашу общую историю - как знак доблести Тюркского мира.

Сегодня здесь азербайджанские военнослужащие стоят рядом, плечом к плечу со своими братьями - солдатами, прибывшими из Турции. И глядя на наших солдат, все мы можем ясно увидеть воплощение лозунга «Один народ - два государства».

Знамя свободы, поднятое на крови наших шехидов, развевается во всем Карабахе с величием, честью и гордостью.

Азербайджанская армия под решительным лидерством моего брата Ильхама освободила Карабах от оккупации, и тем самым погасила 30-летний огонь, пылающий в сердцах людей.

Хвала Аллаху, сегодня от Лачына до Шуши, от Зангилана до Ханкенди, от Ходжалы до Физули - в каждом уголке Карабаха царят спокойствие, развитие, мир, благополучие и свобода.

ИншАллах, впредь атмосфера мира и безопасности будет только укрепляться», - говорится в публикации турецкого лидера.