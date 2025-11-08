В Париже трех женщин заподозрили в организации теракта

Французские спецслужбы задержали трех женщин, которые планировали осуществить теракт в культурном учреждении с использованием взрывчатки.

Об этом сообщила газета Le Parisien.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции задержали их в начале октября во Вьерзоне (департамент Шер), в Лионе и его пригороде Вийербан (департамент Рона) после нескольких месяцев слежки. Одна из женщин имеет инвалидность и передвигается на инвалидной коляске.

По версии следователей, они планировали совершить нападение с подрывом при помощи поясов со взрывчаткой в баре или концертном зале французской столицы.

Источник: ТАСС