В Баку состоялись конструктивные переговоры между дипломатами Азербайджана и Франции - ФОТО

Во вторник состоялись содержательные и плодотворные переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами.

Как сообщает 1news.az об этом сообщила на своей странице в соцсети посол Франции в Баку Софи Лагут

"Дипломатический советник президента Франции по делам континентальной Европы Бертран Бюшвальтер и директор департамента МИД Франции по континентальной Европе Брис Рокфёй прибыли в Баку для обсуждения азербайджано-французских отношений и региональных вопросов с помощником Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым и представителем Президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым. Встреча прошла в очень позитивном духе и была направлена на укрепление двусторонних связей в свете недавних встреч между Ильхамом Алиевым и Эмманюэлем Макроном!", - сообщила дипломат.



