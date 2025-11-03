Ильхам Алиев: На исторических картах нет озера Севан, есть озеро Гёйча

Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале XX века, чтобы каждый увидел, что абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении имеют азербайджанское происхождение.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

«На этих картах нет озера под названием Севан. На этих картах – озеро Гёйча, и все другие используемые нами исторические топонимы там также отражены», - подчеркнул глава государства.

«Не мы же составляли эти карты, чтобы кто-то мог сказать, что мы фальсифицируем. Их составила царская Россия.

Та самая царская Россия, которая когда-то переселила армян из Ирана и Восточной Анатолии на наши Карабахские земли с тем, чтобы изменить здесь этнический и религиозный состав [населения]. То есть, эти карты полностью основаны на исторической правде. Поэтому мы должны их пропагандировать, исследовать», - сказал азербайджанский лидер.