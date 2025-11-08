В Армению через Азербайджан прибыло зерно из Казахстана

Поезд с зерном из Казахстана, проехав через территории России, Азербайджана и Грузии, прибыл в Армению, сообщил армянский министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

"В полночь на станции Айрум Тавушской области мы с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым встретили поезд с казахстанской пшеницей, который прибыл в Армению, пройдя через территории Казахстана, России, Азербайджана и Грузии. Поезд привез около 1 тыс. тонн пшеницы", - сообщил Худатян в Facebook.

Ранее по железной дороге через Азербайджан в Армению поступило зерно из России.

Эти поставки стали возможными после того, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии действовавших со времени оккупации ограничений на транзит грузов в Армению.

Источник: ТАСС