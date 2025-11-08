Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с 8 Ноября – Днем Победы.

Как передаёт 1news.az, текст поздравления размещен на официальном сайте Министерства обороны АР.

Министр подчеркнул, что 8 Ноября – День Победы золотыми буквами вписан в славную военную историю Азербайджана.

«Блестящая Победа Азербайджанской армии в Отечественной войне, под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, успешные боевые операции, антитеррористические мероприятия привели к освобождению от оккупации наших исторических земель, - отмечается в поздравительном обращении министра. - Благодаря решительной и дальновидной политике Верховного главнокомандующего и силе нашей Армии были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана. Сегодня Государственный флаг Азербайджана гордо и величественно развевается на освобожденных землях».

В настоящее время доблестная Азербайджанская армия вносит свой достойный вклад в восстановление и строительство на освобожденных землях, в процесс Великого возвращения, подчеркнул Закир Гасанов.

«С глубоким уважением и почтением вспоминаем сынов Отечества, ставших шехидами во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Семьи наших погибших военнослужащих, а также бойцы, потерявшие здоровье, ветераны войны постоянно находятся в центре внимания государства», - отметил министр.

«Уверен, что, оставаясь верными Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и уставам, вы и впредь будете укреплять свое боевое и морально-психологическое состояние, совершенствовать умения и профессионализм, добиваясь новых успехов на службе», - подчеркнул Закир Гасанов.