 Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы

First News Media17:50 - Сегодня
Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с 8 Ноября – Днем Победы.

Как передаёт 1news.az, текст поздравления размещен на официальном сайте Министерства обороны АР.

Министр подчеркнул, что 8 Ноября – День Победы золотыми буквами вписан в славную военную историю Азербайджана.

«Блестящая Победа Азербайджанской армии в Отечественной войне, под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, успешные боевые операции, антитеррористические мероприятия привели к освобождению от оккупации наших исторических земель, - отмечается в поздравительном обращении министра. - Благодаря решительной и дальновидной политике Верховного главнокомандующего и силе нашей Армии были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана. Сегодня Государственный флаг Азербайджана гордо и величественно развевается на освобожденных землях».

В настоящее время доблестная Азербайджанская армия вносит свой достойный вклад в восстановление и строительство на освобожденных землях, в процесс Великого возвращения, подчеркнул Закир Гасанов.

«С глубоким уважением и почтением вспоминаем сынов Отечества, ставших шехидами во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Семьи наших погибших военнослужащих, а также бойцы, потерявшие здоровье, ветераны войны постоянно находятся в центре внимания государства», - отметил министр.

«Уверен, что, оставаясь верными Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и уставам, вы и впредь будете укреплять свое боевое и морально-психологическое состояние, совершенствовать умения и профессионализм, добиваясь новых успехов на службе», - подчеркнул Закир Гасанов.

Поделиться:
230

Актуально

Xроника

В Баку состоялся Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в ...

Политика

Президент Турции: Президент Ильхам Алиев – архитектор великой Победы ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются

Политика

Президент: Успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, мы стали ...

Политика

Президент Казастана направил поздравление Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы

В Азербайджанской Армии торжественно отмечена пятая годовщина со Дня Победы

Завершился визит Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан

Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Азербайджанский эксперт: Жившие в Армении азербайджанцы должны быть включены в процесс примирения

МИД Азербайджана приветствует решение ЮНЕСКО объявить 15 декабря «Днем семьи тюркских языков»

Представители гражданского общества Армении посетят Азербайджан с ответным визитом

В военном параде в честь Дня Победы примут участие истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана

Последние новости

В Шуше состоялся грандиозный концерт

Сегодня, 19:35

Президент Казастана направил поздравление Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы

Сегодня, 19:28

В Азербайджанской Армии торжественно отмечена пятая годовщина со Дня Победы

Сегодня, 19:17

Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы

Сегодня, 19:14

Завершился визит Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан

Сегодня, 19:07

Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Сегодня, 18:56

PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы.

Сегодня, 18:47

Состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана

Сегодня, 18:33

Шахбаз Шариф: Для меня большая честь стать свидетелем грандиозного парада в Баку

Сегодня, 18:28

СГБ поделилась публикацией по случаю Дня Победы

Сегодня, 18:16

В Баку состоялась встреча лидеров Турции и Пакистана

Сегодня, 18:03

Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы

Сегодня, 17:50

В Баку состоялся Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне - ФОТО

Сегодня, 17:40

Баку посетит представитель МИД Нидерландов

Сегодня, 17:23

В Армению через Азербайджан прибыло зерно из Казахстана

Сегодня, 17:12

Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели совместный обед - ФОТО

Сегодня, 17:07

В Париже трех женщин заподозрили в организации теракта

Сегодня, 17:06

Эрдоган поделился кадрами с Парада в Баку

Сегодня, 17:00

Музыка, рожденная в Баку: Дмитрий Ситковецкий посвятил музыкальный вечер своему отцу - ФОТО

Сегодня, 16:53

Ильхам Алиев поделился публикацией с Парада, посвященного 5-й годовщине Победы

Сегодня, 16:43
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ее07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10