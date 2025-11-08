Шахбаз Шариф: Для меня большая честь стать свидетелем грандиозного парада в Баку
Премьер-министр Пакистана заявил, что для него большая честь принять участие в военном параде, прошедшим в Баку 8 ноября.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Сердечно поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ страны с пятой годовщиной исторической победы в Отечественной войне (во Второй Карабахской войне - ред.). Для меня большая честь стать свидетелем грандиозного парада Победы в Баку, демонстрирующего мужество и единство Азербайджана. Горжусь тем, что контингент пакистанской армии марширует вместе с азербайджанскими и турецкими силами", - заявил он.
Шариф также отметил, что рад был встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях военного парада: "У нас состоялся весьма продуктивный разговор о расширении наших исторических, глубоко укоренившихся братских связей".
Источник: Report
