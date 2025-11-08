 В Баку завершился военный парад, посвященный Дню Победы – ФОТО- ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Политика

В Баку завершился военный парад, посвященный Дню Победы – ФОТО- ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

First News Media15:20 - Сегодня
В Баку завершился военный парад, посвященный Дню Победы – ФОТО- ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

В Баку завершился торжественный военный парад, посвященный 5-летию Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в параде приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героических шехидов.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства выступил на параде.

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Далее выступил Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

После выступлений лидеров государств начался военный парад.

Военным парадом командовал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, кавалер орденов «Зафар» и «Карабах» генерал-полковник Керим Велиев.

Личный состав наших Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики. Вслед за государственным флагом под руководством кавалера ордена «За Отчизну», генерал-майора Вугара Аливердиева на площадь Азадлыг были вынесены боевые знамена Азербайджанской армии и подразделений, особо отличившихся в боевых операциях.

Затем состоялся проход военной техники.

Вслед за этим на военном параде высокую боевую готовность в прибрежных водах Каспийского моря продемонстрировали корабли и катера Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

Далее над площадью Азадлыг состоялись полеты боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил с участием пилотов Азербайджана и Турции.

15:10

На военном параде в Баку начались показательные полеты военной авиации.

14:54

14:25

1115

