Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев на нынешние территории Армении не должно пугать армянский народ и государство

Азербайджанцы никогда не страдали «болезнью сепаратизма».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана.

«Наш народ всегда вносил вклад в государственность тех стран, где проживал и сегодня азербайджанцы нигде не создают и не будут создавать проблем ни для одного государства, ни для какого-либо другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев на нынешние территории Армении не должно пугать армянский народ и государство», - подчеркнул глава государства.