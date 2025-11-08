Трамп подверг критике систему медстрахования в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскому Конгрессу следует изменить существующую в стране систему медстрахования и направлять бюджетные средства на обслуживание в этой сфере напрямую гражданам, а не крупным компаниям.

Американский лидер в Truth Social вновь подверг критике введенную при 44-м президенте США Бараке Обаме программу медстрахования, получившую называние Obamacare. "Я рекомендую республиканцам в Сенате, чтобы сотни миллиардов долларов, которые сейчас направляют высасывающим деньги страховым компаниям для спасения плохой системы медобслуживания, обеспечиваемой Obamacare, передавали напрямую людям, чтобы они могли сами оплатить для себя медицинское обслуживание, которое будет гораздо лучше, и еще остались бы деньги", - подчеркнул американский лидер.

"Другими словами, забрать [деньги] у больших, плохих страховых компаний, отдать людям и уничтожить худшую в мире систему медобслуживания по соотношению "цена - качество" Obamacare", - добавил Трамп.

Неспособность демократов и республиканцев в Сенате Конгресса достигнуть договоренностей о расходах в сфере здравоохранения является одной из основных причин частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна). Она началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 гг. во время первого президентского срока Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.

Источник: ТАСС