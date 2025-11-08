Чемпионат мира: азербайджанский стрелок установила новый мировой рекорд

Азербайджанский стрелок Нигяр Насирова успешно выступила на чемпионате мира ISSF в Каире (Египет).

Она завоевала серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из пистолета на 50 метров, набрав 550 очков и установив новый мировой рекорд.

Нигяр и представительница Китая Яо Цяньсюнь показали одинаковый результат, но победитель определился по количеству центральных попаданий (x): Яо Цяньсюнь — 8x, а Нигяр — 7x.

Источник: АЗЕРТАДЖ