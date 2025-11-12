Австралия отсудила у РФ участок под посольство в Канберре

Верховный суд Австралии в среду, 12 ноября, подтвердил юридическую состоятельность закона, позволившего правительству страны расторгнуть договор аренды земельного участка под строительство нового здания посольства России.

При этом высшая судебная инстанция постановила, что австралийские власти должны выплатить за это расторжение РФ "компенсацию в разумном размере", передает агентство dpa.

Участок, о котором идет речь, расположен примерно в 400 метрах от здания парламента Австралии в Канберре.

Россия в 2008 году взяла его в аренду на 99 лет, заплатив 3 миллиона австралийских долларов (около 1,69 млн евро), напоминает агентство AFP. В 2022 году Национальное управление капитального строительства сообщило о расторжении соглашения, поскольку Россия не завершила строительные работы в течение трех лет со дня выдачи документа. Однако суд признал действия управления незаконными.

После этого австралийское правительство объявило, что аннулирует договор аренды участка "по соображениям безопасности" и в июне 2023 года провело через парламент страны соответствующий законопроект.

По словам премьер-министра Энтони Альбанезе, правительство получило очень четкие разъяснения "относительно риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента". При этом власти Австралии подчеркнули, что речь идет не о запрете на присутствие диппредставительства РФ в Канберре как такового, а лишь о строительстве посольства рядом с парламентом страны.

Верховный суд Австралии позже в том же месяце отклонил иск России, оспаривававшей расторжение договора аренды. После этого адвокаты дипмиссии РФ пытались доказать, что закон, позволивший совершить аннулирование, неконституционен.