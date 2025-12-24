 В результате авиакатастрофы в Анкаре погибли все находившиеся на борту лица - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

В результате авиакатастрофы в Анкаре погибли все находившиеся на борту лица - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:40 - Сегодня
В результате авиакатастрофы в Анкаре погибли все находившиеся на борту лица - ОБНОВЛЕНО

В результате крушения самолёта, возвращавшегося из официального визита в Турцию и вылетевшего из Анкары, погибли все находившиеся на борту.

Об этом заявил премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба.

По его словам, в авиакатастрофе погибли начальник Генерального штаба Ливии генерал Мухаммед Хаддад и сопровождавшие его лица.

Среди жертв -командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Фитури Гарибил, генерал-майор Махмуд Кативи, советник начальника Генштаба Мухаммед Асаави Диаб, а также фотограф Медиаофиса Генерального штаба Мухаммед Омар Ахмед Махджуб.

«Новость о гибели всех членов делегации в результате этой трагической авиакатастрофы, произошедшей при возвращении из официального визита в Турцию, глубоко потрясла нас», — подчеркнул премьер-министр.

Расследование причин происшествия продолжается.

00:33

Подразделения турецких спасательных служб нашли обломки частного самолёта Falcon 50, потерпевшего крушение вскоре после вылета из аэропорта Анкары.

Как сообщает HaberGlobal, на борту находились пять человек, среди которых был начальник Генерального штаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад.

Мэр района Хаймана Левент Коч сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается на территории 6–7 населённых пунктов. По его словам, добраться до этих мест пешком практически невозможно, а работы осложняются плохими погодными условиями — дождём и туманом.

Как передаёт телеканал NTV, предварительной причиной авиакатастрофы считается техническая неисправность. Обломки самолёта разбросаны на значительной площади.

23 декабря, 23:35

На борту самолёта Dassault Falcon 50, потерпевшего крушение в Анкаре, находились начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ливии генерал-полковник Мухаммад Али Ахмед аль-Хаддад и его делегация из 5 человек. В состав экипажа входили 2 пилота и 1 бортпроводник, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что Мухаммад Али Ахмед аль-Хаддад сегодня провёл встречу с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

23:25

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил исчезновение с радаров самолета, на борту которого находился начальник Генштаба Вооруженных сил Ливии генерал Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад.

Об этом сообщает HaberGlobal.

"Сегодня вечером в 20:52 была утеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50 с номером 9H-DFJ, вылетевшим в 20:10 из аэропорта Эсенбога в Анкаре в ливийскую столицу Триполи. Вблизи Хайманы от самолета поступил запрос на экстренную посадку; однако связь с судном впоследствии не была восстановлена.

На борту самолета находятся пять пассажиров, включая начальника Генштаба ВС Ливии генерала Мухаммеда Али Ахмеда аль-Хаддада", - заявил он, отметив, что позднее будет предоставлена дополнительная информация.

Вылетевший из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении города Триполи самолет Falcon 50 внезапно исчез с радаров.

Как сообщает Habertürk, в связи с инцидентом воздушное пространство Анкары было закрыто для полетов.

На борту, предположительно, находился начальник Генштаба Ливии генерал Мохаммед Али Аль-Хаддад.

HaberGlobal сообщает о звуках взрыва вблизи воздушной гавани.

Отмечается, что Хаддад прибыл в турецкую столицу сегодня по приглашению главы Генштаба Турции генерала Сельджука Байрактароглу и провел встречу с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

2045

