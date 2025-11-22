В Кыргызстане задержали сына и сторонников экс-президента

Сотрудники МВД и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали лидеров Социал-демократической партии (СДПК), которые призывали к смене власти в стране.

Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

В числе задержанных, как уточняет ГКНБ, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев, а также его сторонники. Все они, отмечают в ГКНБ, призывали к свержению существующего в Кыргызстана строя.

Расследование по данному делу продолжается.

Источник: ТАСС