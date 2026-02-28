Пезешкиан осудил удар по школе для девочек на юге Ирана

Удар по школе в иранском городе Минабе и гибель десятков невинных учеников в результате атаки США и Израиля против гражданских объектов погрузили в глубокую скорбь сердца иранского народа.

Об этом говорится в послании президента Ирана Масуда Пезешкиана, которое размещено в Telegram-канале иранского посольства в Баку.

"Этот варварский и бесчеловечный акт, будучи еще одной страницей в черной летописи бесчисленных преступлений, совершенных против этой земли, никогда не будет забыто нашим народом", - заявил Пезешкиан.

Он также призвал все профильные ведомства в регионе мобилизовать свои ресурсы для обеспечения оказания безотлагательной помощи пострадавшим.

Источник: Report