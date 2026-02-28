СМИ: Хаменеи находится в безопасном месте за пределами Тегерана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в настоящее время находится в безопасном месте за пределами Тегерана.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Ранее пресс-служба израильского МИД объявила, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Агентство Tasnin сообщило, что в иранской столице произошла серия взрывов. В свою очередь агентство Nour News со ссылкой на очевидцев проинформировало о двух взрывах в результате попадания ракеты.

Источник: ТАСС