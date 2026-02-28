Небо над Ближним Востоком опустело: авиакомпании массово отменяют рейсы после ударов США и Израиля по Ирану

Воздушное пространство над обширными территориями Ближнего Востока оказалось закрыто в субботу, 28 февраля, после координированных ударов США и Израиля по военным объектам на территории Ирана.

Скриншот Flightradar24 от 28 февраля 2026 года: воздушное пространство над Ираном, Ираком и рядом стран Персидского залива практически пусто

Тегеран ответил ракетным залпом, что привело к масштабным сбоям в гражданском авиасообщении по всему региону.

Как свидетельствуют данные Flightradar24, небо над Ираном и Ираком утром 28 февраля было практически пустым. Иран закрыл своё воздушное пространство для гражданской авиации сразу после начала ударов. Ирак также приостановил гражданское авиасообщение и эвакуировал воздушные суда из своего воздушного пространства в качестве меры предосторожности.

Ряд стран Персидского залива ввёл дополнительные ограничения. Кувейт, Катар и Бахрейн приостановили или ограничили воздушное движение на фоне сообщений о ракетной активности. ОАЭ объявили о «частичном и временном» закрытии воздушного пространства в целях предосторожности. Израиль и Иордания также закрыли небо для полётов.

Авиакомпании массово отменяют рейсы

По данным Reuters, крупнейшие мировые перевозчики оперативно отреагировали на эскалацию. Немецкая Lufthansa приостановила рейсы в Дубай на субботу и воскресенье, а маршруты в Тель-Авив, Бейрут и Оман заморожены до 7 марта. Компания также объявила, что не будет использовать воздушное пространство Израиля, Ливана, Иордании, Ирака и Ирана до той же даты.

Бюджетный перевозчик Wizz Air приостановил полёты в Израиль, Дубай, Абу-Даби и Амман с немедленным вступлением в силу до 7 марта. Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут. KLM перенесла приостановку рейса Амстердам — Тель-Авив с воскресенья на субботу. Virgin Atlantic объявила о временном отказе от использования воздушного пространства Ирака и перенаправлении рейсов.

Qatar Airways временно приостановила воздушное движение в качестве меры предосторожности. По данным Flightradar24, несколько рейсов катарского перевозчика, вылетевших утром в субботу, кружили над Кувейтом или Саудовской Аравией, а затем вернулись в воздушное пространство Катара. Российское Министерство транспорта сообщило, что российские авиаперевозчики приостановили рейсы в Иран и Израиль.

Испанская Iberia отменила рейсы в Тель-Авив. Japan Airlines отменила рейсы в Доху. Flydubai сообщила о влиянии ситуации на часть своих рейсов.

Удар по глобальной авиации

Закрытие воздушного пространства сразу нескольких стран нарушило работу одного из самых загруженных авиакоридоров мира, связывающего Европу, Персидский залив и Азию. Дальнемагистральные рейсы вынуждены перенаправляться на юг через Саудовскую Аравию или на север через Центральную Азию, что увеличивает время полёта, расход топлива и усложняет планирование экипажей.

Ситуация усугубляется тем, что воздушное пространство России и Украины уже несколько лет закрыто для большинства авиакомпаний из-за продолжающегося конфликта. Это делает ближневосточные маршруты ещё более критически важными для трансконтинентальных перелётов — и их одновременное перекрытие ставит перевозчиков в крайне сложное положение.

В аэропорту Абу-Даби тысячи пассажиров оказались заблокированы из-за массовых отмен вылетов. Etihad Airways и ряд международных перевозчиков приостановили рейсы, оставив путешественников без чёткой информации о сроках возобновления полётов.

Авиационные власти и авиакомпании продолжают мониторинг ситуации. Приостановка рейсов и перенаправление маршрутов, по заявлениям перевозчиков, будут действовать до стабилизации обстановки в сфере безопасности.

Источники: Reuters, Flightradar24, Skift, Focus on Travel News