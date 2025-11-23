Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

Немецкий канцлер Фридрих Мерц помирился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита G20, сообщает Das Bild.

Газета пишет, что конфликт между политиками возник после слов канцлера Германии о бразильском Белене, где в ноябре проходила конференция ООН по климату. После короткого визита туда Мерц рассказал, что спросил у сопровождавших его журналистов, хотели бы они вернуться в город. По словам немецкого лидера, никто не поднял руку и все были рады отправиться обратно в ФРГ.

Бразильские власти сочли слова Мерца грубыми и высокомерными, а президент страны посоветовал Мерцу сходить в Белене в бар, потанцевать там и попробовать местные блюда. Да Силва отметил, что, если бы канцлер последовал его рекомендации, то понял бы, что «Берлин не может предложить и 10% того качества, которое предлагают штат Пара и город Белен», говорится в материале.

«Они вербально «обнимали» друг друга на протяжении 40 минут», — описал встречу лидеров на полях G20 источник в окружении Мерца.

Он отметил, что да Силва посоветовал немецкому политику несколько мест, которые стоит посетить в Белене. Канцлер обрадовался рекомендации и сказал, что в следующий раз они отправятся танцевать вместе.

