МИД Ирана: Из-за удара по начальной школе в Минабе погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО
Порядка 160 учениц школы в городе Минаб на юге страны погибли в результате удара США и Израиля.
Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает агентство ISNA,.
"В ходе атаки ... (Израиля - ред.) на школу в городе Минаб погибли 150-160 наших девочек, и это большое преступление", - сказал он.
19:45
Количество погибших при ударе по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб увеличилось до 85 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на прокуратуру Минаба.
18:45
Количество погибших при ударе по начальной школе для девочек в расположенном на юге Ирана городе Минабе увеличилось до 70 человек, сообщает агентство Fars.
"В Минабе насчитывается приблизительно 70 погибших и 90 пострадавших соответственно", - указано в сообщении.
Известно, что в образовательном учреждении обучались 170 детей.
17:52
Не менее 60 детей погибли, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
"Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, богу известно, сколько еще тел достанут из-под завалов", - написал он в соцсети X.
Чиновник заявил, что по начальной школе для девочек попала ракета.
Ранее власти сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль.
Источник: РИА Новости
16:30
В результате израильских атак по территории Ирана число погибших в школе в Минабе возросло до 51 человек.
Как сообщает агентство Tasnim, число пострадавших возросло до 60.
15:54
40 человек погибли, 48 пострадали в результате атаки на школу в иранском Минабе.
Об этом передает агентство IRNA.
15:38
Число погибших учеников начальной школы для девочек "Шаджаре Тайебе" в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 24, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
"На данный момент в результате атаки Израиля и США по округу Минаб погибли 24 учащихся", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Mehr передавало, что число погибших учеников начальной школы для девочек на юге Ирана возросло до 18.
Источник: Fars