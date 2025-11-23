США и Украина проводят в Женеве ключевой раунд переговоров по мирному плану

В Женеве стартовал основной раунд переговоров США и Украины по "мирному плану", который американская администрация передала Киеву. Утверждается, что есть прогресс в обсуждении.

Отмечается, что переговоры планировалось провести в двух местах - отеле InterContinental (предварительные обсуждения) и здании миссии США в Швейцарии (официальные дискуссии). Сейчас встреча делегаций продолжается за закрытыми дверями.

По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были "продуктивными и даже убедительными". Также чиновник сказал, что они "завершились соглашениями в некоторых сферах".

Сейчас украинская делегация, которую возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ведет переговоры с американцами - государственным секретарем США Марко Рубио, министром армии Дэном Дрисколлом и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Отметим, что на фоне переговоров в Женеве, где присутствуют также представители Германии, Великобритании и Франции, немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал, что представит свое предложение по окончанию войны в Украине, которое выходит за рамки мирного плана США.

Источник: Report