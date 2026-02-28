 Израиль нанес удар по Ирану, США принимают участие в операции - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Израиль нанес удар по Ирану, США принимают участие в операции - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:32 - Сегодня
США наносят удары по Ирану с воздуха и моря - Reuters со ссылкой на американского чиновника.

11:10

Взрывы слышны в Тегеране, Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе - агентство Fars.

11:05

США участвуют в атаке Израиля на Иран - Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.

10:50

Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД, передает ТАСС.

"Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы Израилю. Министр обороны Кац подписал специальный указ, согласно которому на всей территории Государства Израиль вводится режим чрезвычайного положения", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что "в ближайшем будущем ожидается атака ракет и беспилотников по Израилю и его гражданскому населению".

Армейская пресс-служба в свою очередь сообщила, что Управление тыла Израиля изменило инструкции для населения и ввело запрет на собрания и работу предприятий, а также образовательную деятельность. "После оценки ситуации было принято решение о внесении немедленных изменений в руководящие указания Управления тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима полной активности в режим необходимой активности", - говорится в заявлении. Предписания включают "запрет на образовательную деятельность, собрания и работу предприятий, за исключением предприятий, относящихся к жизненно важным секторам".

10:34

Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

Как передает Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны".

"Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль", - говорит он.

Тем временем по всей территории Израиля звучат сирены, а командование тыла Армии обороны Израиля предупреждает мирных жителей о необходимости держаться поближе к бомбоубежищам.

