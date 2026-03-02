Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы
Завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего владельца ОАО «Akkord İnşaat Sənaye» Ильгара Гаджиева, проводившееся в порядке заочного производства.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, на заключительном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор.
Согласно вердикту, Ильгар Гаджиев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Он приговорен к 15 годам лишения свободы заочно.
Отметим, что ранее решением Наримановского районного суда в отношении И. Гаджиева была избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Несмотря на неоднократные вызовы в Генеральную прокуратуру, Гаджиев не являлся на следствие. В связи с тем, что он скрылся за пределами страны, предъявить ему обвинение лично не представилось возможным.