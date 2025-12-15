В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах, связанных с цифровизацией деятельности по импорту-экспорту, транзиту, транспорту и логистике».

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Указом предусматривается создание информационной системы «Единое окно».

Посредством данной системы в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности обеспечивается: представление требуемых документов, включая коммерческие и транспортные документы; электронное составление требуемых документов и сведений, касающихся транспортных средств и перевозимых товаров; предоставление информации о процедурах пересечения границы, правилах и условиях перевозки, а также прием и ответы на обращения пользователей; заключение договоров по грузоперевозкам в электронном виде, а также представление заключенных договоров; отслеживание перевозимых грузов на протяжении всего маршрута движения; осуществление платежей, а также получение статистических данных, связанных с данной деятельностью.

Обмен информацией между Системой и информационными системами и ресурсами, связанными с оказанием госуслуг в сферах лицензий и разрешений (в том числе сертификатов и свидетельств, связанных с оценкой соответствия), таможни, налогов, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, автомобильного транспорта, государственной регистрацией и учетом налогоплательщиков, идентификацией физических лиц, их прибытием в страну, регистрацией и выездом из страны, а также структурами, действующими в сферах гражданской авиации, железных дорог и морского транспорта, равно как и поставщиками платежных услуг (кредитными организациями) и страховыми организациями по осуществлению платежей, страхованию гражданской ответственности и перевозимых грузов, осуществляется посредством Информационной системы «Электронное правительство» в пределах, установленных нормативно-правовыми актами Азербайджана (регулирующими состав данных и правовые основы обмена информацией).

Кабинету министров поручено в течение 9 месяцев подготовить проект положения Системы и представить главе государства; с учетом международного опыта подготовить и представить Президенту предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в целях обеспечения цифровизации деятельности в сферах импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики; принять необходимые меры для обеспечения деятельности Системы на основе предложений Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного таможенного комитета.

Министерству цифрового развития и транспорта поручено принять меры для ведения этой Системы, организации и развития ее деятельности; принять меры для размещения, ведения и совершенствования Системы в «Правительственном облаке» (G-cloud), а также для включения в «Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг» и Госреестр информационных систем персональных данных; ежемесячно представлять владельцам (собственникам или операторам) информационных систем и ресурсов, интегрированных с Системой, ежемесячный отчет об операциях, проводимых посредством Системы.