Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Стратегию развития цифровой экономики на 2026–2029 годы».

Согласно подписанному распоряжению Кабинет министров должен обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных Стратегией, и контролировать их выполнение.

Правительство также будет ежегодно представлять президенту отчет о ходе реализации документа и приведет все действующие концепции, стратегии, государственные программы и планы в соответствие с новой Стратегией.

Мониторинг и оценку выполнения предусмотренных мер по поручению Кабинета министров осуществит Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.