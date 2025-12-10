 Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года

First News Media18:15 - Сегодня
Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Стратегию развития цифровой экономики на 2026–2029 годы».

Согласно подписанному распоряжению Кабинет министров должен обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных Стратегией, и контролировать их выполнение.

Правительство также будет ежегодно представлять президенту отчет о ходе реализации документа и приведет все действующие концепции, стратегии, государственные программы и планы в соответствие с новой Стратегией.

Мониторинг и оценку выполнения предусмотренных мер по поручению Кабинета министров осуществит Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Поделиться:
223

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Общество

Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев в Баку обсудил с заместителем Лаврова региональные и ...

Экономика

Подписано соглашение между SOCAR и MVM ONEnergy о поставках природного газа - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Азербайджанский фонд развития бизнеса будет преобразован в ОАО - УКАЗ

Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года

Ильхам Алиев распорядился о проведении в 2026 году конкурса «Yüksəliş»

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в Братиславе - ФОТО

Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева - ФОТО

Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний из ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Последние новости

Лейла Алиева встретилась с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан - ФОТО

Сегодня, 20:00

Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане - ФОТО

Сегодня, 19:52

Территорию рядом со станцией «Иншаатчылар» затопило после дождя - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Сегодня, 19:12

Джейхун Байрамов отбыл в Венгрию

Сегодня, 19:00

Хикмет Гаджиев в Баку обсудил с заместителем Лаврова региональные и международные вопросы - ФОТО

Сегодня, 18:45

Азербайджанский фонд развития бизнеса будет преобразован в ОАО - УКАЗ

Сегодня, 18:35

Подписано соглашение между SOCAR и MVM ONEnergy о поставках природного газа - ФОТО

Сегодня, 18:30

Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года

Сегодня, 18:15

Дождь, снег и туман охватили большую часть Азербайджана

Сегодня, 18:05

Ильхам Алиев распорядился о проведении в 2026 году конкурса «Yüksəliş»

Сегодня, 18:00

Специалисты Минобороны Азербайджана встретились с экспертами НАТО - ФОТО

Сегодня, 17:53

Президент сменил ректора Академии юстиции

Сегодня, 17:47

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17:36

В Баку будет устранена спорная ситуация на пересечении двух улиц

Сегодня, 17:19

Служба безопасности Украины сообщила об аресте в Одессе судна «теневого флота» РФ

Сегодня, 17:17

Польша передаст Киеву МиГ-29 за доступ к технологиям БПЛА

Сегодня, 17:15

Партия конфет из Ирана уничтожена после проверки AQTA – ФОТО

Сегодня, 17:14

Родственники пропавших в море рыбаков рассказали о последнем звонке - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

Ереван оправдывается, заявляя о согласовании повестки Армения–ЕС еще до встречи в Вашингтоне

Сегодня, 16:53
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицыСегодня, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30