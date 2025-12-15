На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой сейчас в Баку, скоростной лимит на некоторых полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт снижен на 20 км/ч.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

В связи с этим сотрудники ЦИУТ внесли изменения на информационно-скоростных табло. Одновременно на всех табло установлен знак «Скользкая дорога». Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.