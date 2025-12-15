Япония может остаться без панд впервые за полвека

Япония рискует впервые за полвека остаться без больших панд в своих зоопарках на фоне ухудшения отношений с Китаем.

Как сообщают местные СМИ, две панды, Сяо-Сяо и Лей-Лей, находящиеся в токийском зоопарке Уэно, будут возвращены в КНР в январе 2026 года.

Официальный срок аренды животных истекает в феврале 2026 года, однако, как отмечают источники, их вывоз может состояться раньше. Оба млекопитающих являются ключевой достопримечательностью одного из самых посещаемых зоопарков страны.

Обострение ситуации связано с недавними заявлениями премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, которые вызвали резкую реакцию Пекина. В китайских СМИ и социальных сетях уже звучали призывы отказаться от дальнейшей «пандовой дипломатии» в отношении Японии.

В Токио опасаются, что КНР может не только завершить текущую аренду, но и отказать в предоставлении новых животных. В случае реализации этого сценария Япония впервые за последние 50 лет останется без панд.

Источник: TACC

Джамиля Суджадинова