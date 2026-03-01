Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

Рядом с Ормузским проливом образовалось скопление судов, следует из данных портала Marine Traffic.

Reuters пишет, что не менее 150 нефтяных танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до пролива.

Иранское гостелерадио сообщило об ударе по танкеру, попытавшемуся пройти через пролив, судно начало тонуть. Танкер шел под флагом Палау. По данным Reuters, его название — Skylight.

13:40

Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления».

Об этом сообщил экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи, его цитирует Financial Times.

Он разъяснил, что правительство позволит судам осуществлять транзит через этот стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, «до дальнейшего уведомления».

При этом американские ВС и военнослужащие станут «законными целями» для иранских ударов, предупредил он.

Накануне сообщалось, что Ормузский пролив закрыт для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.