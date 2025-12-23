Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня его рождения.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои сердечные поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего Дня рождения!
В Казахстане Вас знают и уважают как выдающегося государственного деятеля современности, опытного и компетентного политика глобального масштаба.
Ваша многолетняя продуктивная государственная деятельность по праву ассоциируется с периодом исторических достижений Азербайджана, укреплением его суверенитета, ростом международного авторитета, динамичного социально-экономического развития.
Под Вашим сильным и мудрым лидерством братский Азербайджан, твердо следуя Вашему стратегическому курсу, продолжит уверенное движение вперед по пути устойчивого роста и прогресса.
Высоко ценю Ваш огромный личный вклад в упрочение казахско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, придаю особое значение их всестороннему укреплению в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.
Уверен, совместными усилиями мы придадим новый импульс дальнейшему развитию многогранных межгосударственных связей, выведем отношения между Казахстаном и Азербайджаном на качественно новый уровень.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания».