Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Алла Зейдуллаева12:20 - Сегодня
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня его рождения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего Дня рождения!

В Казахстане Вас знают и уважают как выдающегося государственного деятеля современности, опытного и компетентного политика глобального масштаба.

Ваша многолетняя продуктивная государственная деятельность по праву ассоциируется с периодом исторических достижений Азербайджана, укреплением его суверенитета, ростом международного авторитета, динамичного социально-экономического развития.

Под Вашим сильным и мудрым лидерством братский Азербайджан, твердо следуя Вашему стратегическому курсу, продолжит уверенное движение вперед по пути устойчивого роста и прогресса.

Высоко ценю Ваш огромный личный вклад в упрочение казахско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, придаю особое значение их всестороннему укреплению в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.

Уверен, совместными усилиями мы придадим новый импульс дальнейшему развитию многогранных межгосударственных связей, выведем отношения между Казахстаном и Азербайджаном на качественно новый уровень.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания».

