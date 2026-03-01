 Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а также членов дипмиссий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а также членов дипмиссий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:19 - Сегодня
Через пограничный пункт пропуска "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуированы около десяти граждан Китая, четыре гражданина Польши и еще четыре гражданина Катара.

В настоящее время продолжается эвакуация шести сотрудников посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Иране.

Отметим, что с 08:00 28 февраля до 14:00 сегодняшнего дня через КПП «Астара» из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 90 человек – 53 гражданина Азербайджана, 1 гражданин Италии, 5 граждан Таджикистана, 3 гражданина Катара, 4 гражданина Иордании, 18 граждан Саудовской Аравии и 6 граждан Объединённых Арабских Эмиратов.

14:39

Три гражданина Китая эвакуированы из Ирана в Азербайджан на фоне продолжающихся атак США и Израиля на исламскую республику.

Ожидается, что более 10 граждан Китая вернутся на родину через азербайджанскую границу.

13:32

В связи с ситуацией в Иране через пограничный пункт пропуска "Астара" в Азербайджан эвакуированы три гражданина Бангладеш, три гражданина Катара и один гражданин Пакистана.

Азербайджанская сторона создала для этих лиц необходимые условия для пересечения границы.

12:53

В связи с ударами США и Израиля по Ирану с 08:00 28 февраля до 12:00 сегодняшнего дня через КПП «Астара» из Ирана были эвакуированы около 60 граждан Азербайджана, 1 гражданин Италии, 5 граждан Таджикистана, а также 18 представителей дипломатической миссии Саудовской Аравии.

09:38

На фоне ударов США и Израиля по Ирану продолжается эвакуация граждан Азербайджана из соседней страны.

Как сообщает южное бюро Report, с 08:00 28 февраля до 08:00 1 марта в общей сложности была осуществлена эвакуация из Ирана 17 азербайджанских граждан, включая трех несовершеннолетних.

Кроме того, через погранично-пропускной пункт "Астара" в Азербайджан прибыл один гражданин Италии.

02/28 22:48

На фоне ударов США и Израиля по территории Ирана продолжается процесс эвакуации граждан Азербайджана из соседней страны.

Как сообщает Report, недавно было обеспечено безопасное возвращение на территорию Азербайджана очередной группы граждан.

20:48

Из Ирана эвакуированы семь граждан Азербайджана.

На фоне ударов США и Израиля по Ирану была осуществлена эвакуация граждан Азербайджана из соседней страны. Сегодня с 08:00 до 20:00 в Азербайджан были эвакуированы семь граждан.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

Источник: Report

