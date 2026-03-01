Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Омана

Проведён телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Султаната Оман Саидом Бадром ибн Хамедом ибн Хаммудом Альбусейди.

В ходе беседы обсуждалась военная эскалация и растущая напряжённость в регионе.

Министры выразили глубокую озабоченность последней эскалацией и подчеркнули, что дальнейшее обострение ситуации представляет серьёзную угрозу региональной безопасности и стабильности.

Было отмечено, что необходима деэскалация и важно активизировать дипломатические усилия по восстановлению процесса переговоров.

Кроме того, подчеркнута необходимость защиты гражданского населения и инфраструктуры.

В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: АПА