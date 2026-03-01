Постпред Ирана при ООН: у США никогда не получится подчинить себе республику

Соединенные Штаты не смогут подчинить себе Иран или поглотить его.

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.

"Мечта враждебного правительства США поглотить Исламскую Республику Иран и принудить ее к подчинению никогда не осуществится", - говорится в нем.

Там также добавили, что Иран неизбежно победит в войне с Соединенными Штатами.

"Эта война, прежде чем стать состязанием военной техники и передовых технологий, является битвой воли - и в этой битве Иран одержит победу", - отмечается в заявлении.

Источник: ТАСС