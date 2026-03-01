Пезешкиан: Иранский народ сорвет планы США и Израиля

Масуд Пезешкиан заявил, что иранский народ сорвет планы США и Израиля.

Об этом президент сказал в видеообращении, которое транслировала иранская гостелерадиокомпания.

Президент Ирана заявил, что Вооруженные силы решительно ответят на атаки. Он также сообщил, что Временный руководящий совет начал свою деятельность и продолжит путь Верховного лидера Али Хаменеи, убитого в результате авиаударов.

Отметим, что это первое видеообращение Масуда Пезешкиана, о смерти которого сообщалось в результате авиаударов США и Израиля.

