КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель министра обороны страны генерала-лейтенанта Азиза Насирзаде в результате удара США и Израиля.

"Несомненно, мученическая смерть этого выдающегося деятеля обороны, хотя и является тяжелой утратой для большой семьи вооруженных сил и благородного народа Ирана, но его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов", - приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС