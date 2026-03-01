 КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана | 1news.az | Новости
КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана

First News Media22:25 - Сегодня
КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель министра обороны страны генерала-лейтенанта Азиза Насирзаде в результате удара США и Израиля.

"Несомненно, мученическая смерть этого выдающегося деятеля обороны, хотя и является тяжелой утратой для большой семьи вооруженных сил и благородного народа Ирана, но его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов", - приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС

