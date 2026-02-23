 Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас

First News Media11:52 - Сегодня
Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2026 года граждан страны на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Глава государства постановил:

- С 1 по 30 апреля 2026 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2008 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1996-2007 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

- С 1 по 30 апреля 2026 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.

Поделиться:
172

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития ...

Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и ...

Xроника

Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» сотрудников ЗАО AzerGold

Xроника

Срок постановки на воинский учет после увольнения увеличат с 3 до 7 дней

Xроника

В Азербайджане будет отмечено 120-летие Самеда Вургуна

Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас

Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» сотрудников ЗАО AzerGold

Президент Азербайджана поздравил императора Японии с днем рождения

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАО

Завершился визит Ильхама Алиева в США

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Азербайджане будет отмечено 120-летие Самеда Вургуна

Сегодня, 12:20

Почему железо не всегда усваивается и чем опасна анемия - разъясняет эксперт Минздрава - ФОТО

Сегодня, 12:10

Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас

Сегодня, 11:52

Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» сотрудников ЗАО AzerGold

Сегодня, 11:48

В Азербайджане онкобольные смогут получать медпомощь в частных больницах

Сегодня, 11:47

Президент Азербайджана поздравил императора Японии с днем рождения

Сегодня, 11:38

Каллас: ЕС не сможет согласовать 20-й пакет санкций на встрече в Брюсселе

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев поздравил султана Брунея с национальным праздником

Сегодня, 11:33

Срок постановки на воинский учет после увольнения увеличат с 3 до 7 дней

Сегодня, 11:30

В Азербайджане меняется порядок определения даты начала действительной военной службы

Сегодня, 11:23

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Ирана - ФОТО

Сегодня, 11:20

Какова демографическая ситуация в Азербайджане?

Сегодня, 11:12

Прорыв водопровода оставил жителей одного из бакинских районов без воды - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

На хачмазском побережье Каспия зафиксирована массовая гибель водоплавающих птиц - ФОТО

Сегодня, 10:58

В Геранбойском районе младенец скончался после вакцинации

Сегодня, 10:48

Застреленный у поместья Трампа был 21-летним художником

Сегодня, 10:42

США прекратят взимать некоторые пошлины с 24 февраля

Сегодня, 10:35

В Сумгайыте 17-летняя девушка погибла в результате падения с высоты - ФОТО

Сегодня, 10:32

Срок ареста бывшего главы ИВ Балакянского района продлен

Сегодня, 10:27

Саида Султан vs Толик: Громкий скандал в соцсетях может завершиться судебным разбирательством

Сегодня, 10:23
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36