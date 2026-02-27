В Азербайджане будет введено возрастное ограничение на доступ к соцсетям

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по защите детей от вредного контента и негативных воздействий в цифровой среде.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Кабинету министров поручено с привлечением соответствующих государственных органов (структур), научных учреждений и организаций, специалистов и институтов гражданского общества, с учетом международного опыта в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проекты нормативных правовых актов, предусматривающих защиту детей от вредного контента и негативных воздействий в социальных сетях на территории страны, в том числе введение возрастных ограничений при регистрации в социальных сетях.

Кабмину также поручено обеспечить принятие мер по определению и применению правил использования мобильных и электронных устройств в группах дошкольной подготовки и общеобразовательных учреждениях и принять меры по включению в учебные программы (курикулумы) дошкольной подготовки и общеобразовательных предметов, в том числе в стандарты содержания, тем цифровой грамотности, кибербезопасности и ответственного поведения в сети, а также по подготовке и реализации в СМИ просветительских программ для родителей, учителей и детей.