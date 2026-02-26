Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев возложил венок к Мемориалу.

Помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о Мемориале.

Отметим, что Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида был создан в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным в феврале 2025 года, с целью увековечения памяти жертв Ходжалинской трагедии, доведения исторических реалий до будущих поколений и сохранения национальной памяти.

Проект реализован на основе концепции, разработанной Фондом Гейдара Алиева.

Монолит, окружающий мемориал с четырех сторон, выполнен в форме символических рук, пытающихся защитить жителей Ходжалы от геноцида.

В знак уважения к памяти жертв Ходжалинского геноцида во дворе Мемориала высажены миндальные деревья, цветущие в конце зимы и являющиеся вестниками весны. На протяжении всех этих лет цветок миндаля был также символом кампании «Справедливость к Ходжалы!» - и это не случайно. Цветок миндаля символизирует стремление к обеспечению справедливости в отношении геноцида, учиненного в Ходжалы в феврале 1992 года.

Мемориал состоит из четырех разделов. В первых двух разделах создан экспозиционный зал, увековечивающий память жертв Ходжалинского геноцида.

Экспозиция встречает посетителей инсталляцией «Лицо трагедии». Ее авторами являются Рашад Алекберов и Азер Рустамов. Инсталляция воссоздает образы жертв геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, – убитых мирных жителей, разрушенные семьи.

Фигурки голубей, парящих под потолком Мемориала, являются знаком уважения к памяти невинных жителей Ходжалы, погибших во время трагедии, и символизируют стремление Ходжалы к миру для всей планеты.

В экспозиции, посвященной Ходжалинскому геноциду - одному из самых ужасающих преступлений против человечества XX века, - на основе документов, карт и фактов представлены исторические корни армяно-азербайджанского конфликта, оккупационная политика и последствия армянского терроризма на азербайджанских землях. Здесь в экспозициях под названиями «Ходжалы – следы древней цивилизации», «Ходжалинский геноцид – преступление против человечества», «Не забывай Ходжалы!» представлены материалы об истории Ходжалы, географии оккупации, хронологии конфликта, нарушениях норм международного права, а также сведения о Ходжалинском геноциде как одном из самых кровавых преступлений против человечества и политико-правовой оценке этого геноцида, данной Великим лидером Гейдаром Алиевым.

В макете Ходжалы, представленном в экспозиционном зале, информация об ужасах трагического дня подается в интерактивной форме.

С помощью представленной во втором экспозиционном зале инсталляции Сархана Гаджиева «Дома, погрузившиеся в тишину в одну ночь», а также видеоматериалов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта, повествуется о судьбе восьми семей, полностью уничтоженных во время трагедии, о жизнях и мечтах, оборвавшихся в одну ночь в результате преступления против человечности, о детском смехе, навсегда погрузившиеся в тишину.

В экспозиционном зале отражены проводимая Президентом Ильхамом Алиевым последовательная политика по международному признанию правды о Ходжалы, деятельность Фонда Гейдара Алиева под руководством его президента Мехрибан Алиевой, направленная на увековечение памяти жертв Ходжалинского геноцида и установление справедливости, издания и информационные материалы на разных языках, работа, проведенная в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, и реализованные при ее активном участии мероприятия.

Здесь также представлены макеты памятников, воздвигнутых в ряде стран в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!».

Экспозиция завершается информацией о 44-дневной Отечественной войне и восстановлении государственного суверенитета, а также идеями «Великого возвращения» и «Разрушенный Ходжалы возродится».

В следующем разделе Мемориала находится зал для проведения официальных мероприятий и церемоний почтения памяти.

Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида с архитектурной и идейной точек зрения является пространством, служащим сохранению национальной памяти.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с участием 366-го мотострелкового полка бывшей Советской Армии, расквартированного в городе Ханкенди, совершили ужасный геноцид в городе Ходжалы. В ходе трагедии погибли 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. В результате военной агрессии 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 132 ребенка – одного из родителей.

Мемориал, воздвигнутый в освобожденном от оккупации Ходжалы, навсегда сохранит память о жертвах геноцида и доведет историческую правду до каждого посетителя.

Сегодня наш народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида - одной из самых ужасных массовых расправ XX века - как страна-победитель и народ-победитель. Души жертв Ходжалы сегодня обрели покой. Как сказал победоносный Верховный главнокомандующий, их кровь была отмщена. Мы отомстили за них на поле боя во время Отечественной войны.

Затем Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге Мемориала.

После этого глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились с Мемориалом и встретились с представителями общественности Ходжалинского района.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Два года назад с моим участием был заложен фундамент Мемориального комплекса жертвам Ходжалинского геноцида. А сегодня мы собрались на открытие этого Мемориального комплекса.

Ходжалинский геноцид – это кровавое военное преступление, совершенное Армянским государством, армянскими фашистами против азербайджанцев, против человечности, против человечества. Ответственность за это несет Армянское государство. За одну ночь армянские фашисты зверски убили более 600 невинных гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 150 человек пропали без вести, и ясно, что они также были убиты армянами. Останки некоторых из них были найдены после того, как мы покончили с оккупацией, и преданы земле.

Это величайшая трагедия для азербайджанского народа. Чтобы донести ее до мировой общественности, представить наше правое дело мировому сообществу, активно работали как Азербайджанское государство, так и общественные организации, неправительственные организации, можно сказать, многие структуры. Здесь я хотел бы особо отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева. Сразу после создания Фонд запустил широкомасштабное движение «Справедливость к Ходжалы!». Эта инициатива была реализована вице-президентом Фонда Лейлой Алиевой. За последние 20 лет по ее инициативе во многих странах мира были проведены многочисленные мероприятия, презентации, симпозиумы, конференции, издано много книг, брошюр, буклетов. Потому что Армянское государство, мировое армянство и государства, стоявшие за ними, пытались скрыть эту кровавую трагедию. Армянские пропагандисты пытались даже обвинить Азербайджан в этой трагедии. Если бы мы не возвысили свой правый голос, возможно, сегодня в мире не было бы правдивой информации о Ходжалинском геноциде. Именно благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид, и этот процесс продолжается.

Движение «Справедливость к Ходжалы!» имело большое влияние. Повторяю, мы требовали справедливости. Но, к сожалению, международные организации, ведущие страны мира демонстрировали безразличие к этой нашей трагедии. Еще раз хочу отметить, они пытались скрыть это кровавое преступление, совершенное Армянским государством. Мы же шаг за шагом двигались к справедливости. Официальное признание Ходжалинского геноцида почти 20 странами стало первым шагом, Отечественная война и наша славная Победа – вторым шагом, освобождение города Ходжалы два с половиной года назад – одним из последних шагов. Наконец, последним шагом стал проведенный недавно в Баку судебный процесс над военными преступниками. Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, ответили перед судом.

В результате Отечественной войны и антитеррористической операции часть военных преступников была уничтожена Вооруженными силами Азербайджана, остальная часть, в частности элементы, считавшиеся лидерами сепаратистов, в разное время были задержаны и предстали перед судом. Вот оно – полное торжество справедливости. Мы сами обеспечили справедливость, наш народ, сплотившись в единый кулак, проявил большой героизм как в 2020-м, так и в 2023 году. Мы сами обеспечили справедливость благодаря профессионализму, самоотверженности, доблести наших Вооруженных сил. Конечно, привлечение военных преступников к правосудию и организация справедливого суда, повторяю, стали последней точкой на пути к справедливости.

В мире редко встречаются страны, которые одновременно одерживают полную и безоговорочную победу в справедливой войне, восстанавливают свою территориальную целостность и суверенитет, освободив каждую пядь земли, и привлекают военных преступников к суду. Это сделали мы – Азербайджанское государство. Наша воля, могу сказать, несгибаемая воля, обеспечила это. Общественность Азербайджана хорошо знает, через какое давление, угрозы нам пришлось пройти в период оккупации. В то время нам часто поступали сигналы о том, что нужно смириться с реальностью, что Азербайджан не сможет освободить свои земли, что крупные государства, покровители Армении не допустят этого, что Азербайджанская армия не сможет одержать победу на поле боя. Подобные выдумки распространялись в широком информационном пространстве и по различным каналам доводились до руководства Азербайджана. Однако не было такой силы, которая могла бы повлиять на нашу волю, и мы об этом неоднократно заявляли. В период оккупации я как с авторитетных международных трибун, так и в ходе многочисленных встреч с тогдашними переселенцами говорил, что мы не смиримся с оккупацией, и если вопрос не будет решен путем переговоров, восстановим нашу территориальную целостность военным путем. Так и произошло.

После первого избрания Президентом я в своей речи на инаугурации заявил, что для нас это ключевой вопрос и что наша территориальная целостность должна быть полностью восстановлена. Подготовительный период занял много времени, и это естественно. Потому что нам нужно было набраться сил. Нам нужно было добиться признания справедливости нашей позиции на международной арене, в том числе донести информацию о военных преступлениях Армянского государства. Нам нужно было донести правду о Ходжалинском геноциде, и мы это сделали. В последние годы многие международные организации были вынуждены принять решения и резолюции в поддержку нашей позиции, нашей справедливой позиции. Это составило правовую основу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Мы со многими странами установили тесные двусторонние отношения, со многими странами установили отношения стратегического партнерства. Это позволило донести реалии Азербайджана, правду о карабахском конфликте на международном уровне. Мы построили сильную независимую экономику. Мы создали мощную армию – повысили ее профессионализм и в то же время на полученные доходы закупили оружие, боеприпасы и технику. То есть каждый день, каждый месяц мы двигались к Победе. В период оккупации я неоднократно говорил, что мы каждый день должны приближать Победу, и мы ее приближали. Всего за 44 дня мы разгромили врага. Враг капитулировал, подписал акт о капитуляции, и мы остановили войну. Сегодня история последних двух с половиной лет показывает, насколько это был правильный и продуманный шаг. Правда, тогда Ходжалы, Ханкенди и некоторые другие населенные пункты еще не были освобождены от оккупации, но я знал, уверен, и азербайджанский народ знал, что этот день не за горами. В 2023 году в результате антитеррористической операции, которая длилась всего несколько часов, незаконный режим хунты был уничтожен, оккупанты были изгнаны с наших земель, 15-тысячная армянская армия, незаконно размещенная на наших землях, была разоружена и сдалась. Это был последний гвоздь в гроб армянского сепаратизма. Именно тогда была обеспечена справедливость для Ходжалы.

Открытие сегодня этого Мемориального комплекса именно в Ходжалы – это торжество справедливости. Потому что – я сказал об этом два года назад на церемонии закладки фундамента, мы вместе с ходжалинцами заложили фундамент этого комплекса - тогда я сказал, что этот проект давно был подготовлен Фондом Гейдара Алиева, он построен так, как и планировался. Место было выбрано в Баку, и нужно было мое окончательное решение, чтобы мы начали его строительство. Но что-то каждый раз удерживало меня от этого. Потом я понял, что это было. Это была вера в то, что настанет день, и мы построим этот Мемориальный комплекс в Ходжалы. Так и случилось. Этот комплекс станет воплощением нашей неизгладимой памяти. Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства Армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире.

К сожалению, Отечественная война не стала уроком для Армянского государства. Хотя после Победы 2020 года мы неоднократно различными путями доводили нашу позицию до руководства Армении – пусть ни на кого не рассчитывает, ни на кого не полагается. Военнослужащие зарубежных стран с нашего разрешения временно размещены на наших землях. Если кто-то думает, что это нас остановит от чего-то, то он ошибается. Мы неоднократно направляли армянской стороне предупреждения о том, чтобы они положили конец сепаратизму, прекратили деятельность незаконного режима хунты, а армяне, проживающие на карабахской земле, приняли гражданство Азербайджана. Мы это неоднократно заявляли. Мы через интернет даже представили программу реинтеграции, но адекватного ответа не получили. Напротив, сепаратисты и силы, стоящие за ними, наглели все больше. После Победы 2020 года до антитеррористической операции 2023 года сюда неоднократно незаконно приезжали представители иностранных государств – на сегодняшней церемонии я даже не хочу называть эти страны, - чтобы поддержать сепаратистов, вновь подстрекать их против нас. Им советовали не считаться с Азербайджанским государством, государственностью, им отправляли оружие, мины. Они считали, что временно размещенный здесь контингент иностранного государства сможет нас каким-то образом сдержать. Но нас ничто не могло сдержать, и продолжавшаяся всего несколько часов антитеррористическая операция наглядно показала это всему миру. Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен.

Сегодня на открытии этого Мемориального комплекса присутствуют жители Ходжалы. Почти каждый из них потерял близких, родственников, родных, долгие годы жил с этой болью, с этим горем. Какая сила воли должна была быть у людей, потерявших своих близких, лишившихся своей земли, изгнанных из родного края, чтобы все это выдержать. И они выдержали. Они выстояли благодаря вере – вере в справедливость, вере в государство, вере в нашу Армию.

Сегодня на примере этого Мемориального комплекса мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа. Потому что наш народ, который на протяжении тридцати лет сталкивался с такой несправедливость – ведь Ходжалинский геноцид, которому подвергся наш народ, был одним из самых кровавых преступлений XX века, - сохранил свое достоинство, самоуважение, веру. Участвуя в открытии этого Мемориального комплекса, мы еще раз заявляем, что сегодня Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию. Азербайджан уже не тот, каким он был в 1992 году. Сегодня у нас сильное государство, способное защитить себя. За последние 80 лет в мире не было второго такого государства, которое одержало бы столь полную и безусловную победу. Сегодня мы живем в условиях мира, и гарантом этого являются Азербайджанское государство, наша политика.

Еще во время Отечественной войны, когда наши города, села подвергались бомбардировкам со стороны Армянского государства, я говорил, что мы – азербайджанцы, и мы ведем и будем вести войну по законам войны. В отличие от армян, мы никогда не воевали с невинным, безоружным гражданским населением, и это еще больше возвысило наш народ. Сегодня наш народ и государство уважают в том числе и за это. Тогда я говорил, что мы отомстим на поле боя. И мы отомстили. Отомстили за всех наших шехидов. И для их родных и близких это определенное утешение. Да упокоит Аллах души всех шехидов! Мы будем вечно хранить память о них в наших сердцах. Мы никогда не забудем ни Ходжалинский геноцид, ни другие военные преступления, совершенные против нас Армянским государством. Мы всегда должны быть и будем сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились.

