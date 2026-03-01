 Трамп: Власти Ирана хотят переговоров и я готов пойти им навстречу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп: Власти Ирана хотят переговоров и я готов пойти им навстречу

First News Media20:58 - Сегодня
Трамп: Власти Ирана хотят переговоров и я готов пойти им навстречу

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана после американо-израильских ударов хочет вести переговоры, и он намерен ответить согласием на предложение о диалоге.

"Они хотят говорить, и я согласился на разговор. Так что я буду говорить. Им следовало сделать это раньше (...) Они ждали слишком долго", - сказал президент в интервью журналу The Atlantic.

Трамп отметил, что не знает, когда именно смогут пройти переговоры с иранской стороной, так как, по его словам, большая часть иранских официальных лиц погибли при недавних ударах.

Президент США подчеркнул, что конфликта удалось бы избежать, если бы иранские власти согласились на соглашение ранее.

Трамп не смог ответить на вопрос о том, готов ли он продолжать удары по Ирану, чтобы способствовать свержению правительства.

"Я должен оценивать ситуацию по мере развития событий. На этот вопрос нельзя дать ответ", - заявил президент.

При этом он выразил уверенность в том, что иранцам удастся свергнуть власть в стране.

Источник: Интерфакс

Поделиться:
606

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью ...

Политика

Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

В мире

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

В мире

СМИ: Израиль и США ударили по зданию иранской гостелерадиокомпании

Трамп сообщил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана

Из-за удара по начальной школе в иранском Минабе погибли 165 человек

Постпред Ирана при ООН: у США никогда не получится подчинить себе республику

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Израиль нанес удар по Ирану, США принимают участие в операции - ОБНОВЛЕНО

МИД Ирана: Из-за удара по начальной школе в Минабе погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО

Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Последние новости

СМИ: Израиль и США ударили по зданию иранской гостелерадиокомпании

Сегодня, 21:55

Трамп сообщил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана

Сегодня, 21:50

Из-за удара по начальной школе в иранском Минабе погибли 165 человек

Сегодня, 21:37

Постпред Ирана при ООН: у США никогда не получится подчинить себе республику

Сегодня, 21:28

СМИ: число жертв протестов в Пакистане достигло 20

Сегодня, 21:16

Трамп: Власти Ирана хотят переговоров и я готов пойти им навстречу

Сегодня, 20:58

В Дубае жилой небоскреб в районе Town Square подвергся удару беспилотника

Сегодня, 20:54

Трамп: 48 лидеров были уничтожены одним ударом

Сегодня, 20:39

Пезешкиан: Иранский народ сорвет планы США и Израиля

Сегодня, 20:27

Трамп: Причиной нападения США и Израиля на Иран стала угроза создания ядерного оружия

Сегодня, 20:17

Трамп заявил, что не беспокоится о росте цен на нефть из-за операции против Ирана

Сегодня, 20:15

Аракчи: Иран не намерен закрывать Ормузский пролив в настоящее время

Сегодня, 20:01

Главы МИД Азербайджана и Испании подчеркнули важность сохранения стабильности в регионе

Сегодня, 19:53

Нетаньяху заявил о продолжении кампании против Ирана

Сегодня, 19:50

Обсуждена эвакуация граждан Канады из Ирана через Азербайджан

Сегодня, 19:45

Джейхун Байрамов провел переговоры с заместителем премьер-министра Ирака

Сегодня, 19:33

Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а также членов дипмиссий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:14

Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дни

Сегодня, 19:13

CENTCOM: в ходе операции против Ирана погибли трое военных США

Сегодня, 19:00

В Абу-Даби ракета упала рядом с круизным лайнером с 3,5 тыс. человек на борту

Сегодня, 18:59
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50