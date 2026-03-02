ЕС может ввести новые санкции против Ирана

Евросоюз допускает введение дополнительных санкций в отношении Ирана в связи с его ядерной и ракетной программами.

Об этом говорится в заявлении руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас от имени всех стран объединения.

"Мы продолжим защищать безопасность и интересы ЕС, в том числе посредством дополнительных санкций. Европейский союз последовательно призывает Иран прекратить свою ядерную программу, ограничить программу баллистических ракет", - отмечается в заявлении.

При этом ЕС также призывает к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, которая обострилась с началом атак США и Израиля по Ирану.