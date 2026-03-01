Трамп: 48 лидеров были уничтожены одним ударом
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNBC, что военная операция против Ирана идет быстрее, чем ожидалось.
"Операция развивается очень, очень хорошо, опережающими темпами", - сказал президент.
"Мы делаем нашу работу не только ради нас, но и ради мира. И все продвигается с опережением сроков", - заверил Трамп.
Тем временем в интервью Fox News президент США утверждал, что в результате американских ударов погибли 48 иранских лидеров.
"Никто не может поверить в наш успех: 48 лидеров были уничтожены одним ударом", - сказал он.
При этом не уточняется, о каких лидерах идет речь. Подробности удара также не приводятся.
Накануне, после начала военной операции против Ирана, Трамп заявил, что переживает об иранском народе и намерен сделать Иран свободной и безопасной страной. Он также призвал иранских военных сдаться.
Удары США и Израиля, в результате которых был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, открывают перспективы для дипломатического урегулирования, уверен президент США.
Источник: Интерфакс