Трамп: 48 лидеров были уничтожены одним ударом

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNBC, что военная операция против Ирана идет быстрее, чем ожидалось.

"Операция развивается очень, очень хорошо, опережающими темпами", - сказал президент.

"Мы делаем нашу работу не только ради нас, но и ради мира. И все продвигается с опережением сроков", - заверил Трамп.

Тем временем в интервью Fox News президент США утверждал, что в результате американских ударов погибли 48 иранских лидеров.

"Никто не может поверить в наш успех: 48 лидеров были уничтожены одним ударом", - сказал он.

При этом не уточняется, о каких лидерах идет речь. Подробности удара также не приводятся.

Накануне, после начала военной операции против Ирана, Трамп заявил, что переживает об иранском народе и намерен сделать Иран свободной и безопасной страной. Он также призвал иранских военных сдаться.

Удары США и Израиля, в результате которых был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, открывают перспективы для дипломатического урегулирования, уверен президент США.

