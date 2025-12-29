В Баку и регионах ожидается сильный ветер: объявлен «оранжевый» уровень опасности

Национальная служба гидрометеорологии распространила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой 30–31 декабря ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны.

Как сообщает Report, в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Хызы, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Геранбое и Дашкесане в соответствии с оранжевым предупреждением будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20.8–28.4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязани, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Балакене, Загатале, Гахе, Евлахе, Барде, Тертере, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Лачыне, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Агдаше, Джебраиле, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Ходжавенде, Ахсу, Шамахе, Гяндже, Гядабее и Гёйгёле в соответствии с желтым предупреждением ожидается западный ветер со скоростью 13.9–20.7 м/с.