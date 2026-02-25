В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и в отдельных районах Абшеронского полуострова с вечера 27 февраля до 2 марта ожидается переменно дождливая погода.

В отдельных местах осадки могут усилиться, преимущественно в вечерние и ночные часы возможен мокрый снег.

В районах Азербайджана, начиная со второй половины дня 26 февраля до 2 марта, ожидается временами дождливая погода, в некоторых местах прогнозируется снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, в связи с чем возможен подъём уровня воды в реках.

В некоторых горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололёд.

Температура воздуха на территории страны по сравнению с предыдущими днями понизится на 5–8 градусов.