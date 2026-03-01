Выехавший из Баку автобус прибыл в Нахчыван

Автобусные рейсы Баку–Нахчыван–Баку, осуществлявшиеся через территорию Ирана, как сообщалось ранее, на фоне последних событий на Ближнем Востоке были временно приостановлены.

Рейс, отправившийся вчера утром в 09:00 из Баку, уже прибыл на Нахчыванский автовокзал.

Согласно информации, пассажиры были безопасно доставлены к месту назначения.

Позднее, как ожидается, будет представлена дополнительная информаци относительно выполнения упомянутых автобусных рейсов.

Источник: Report