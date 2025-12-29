На одном из перекрестков Баку устранена аварийная ситуация - ВИДЕО
В Баку приняты меры по оптимизации движения на пересечении улиц Насиб бека Юсифбейли и Братьев Новрузовых.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, на данном участке в Насиминском районе столицы установлены и введены в эксплуатацию новые светофоры.
Согласно информации ведомства, для обеспечения очередности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов были смонтированы светофорные объекты на четырех опорах.
Отмечается, что благодаря принятым мерам удалось полностью устранить хаотичную ситуацию, ранее возникавшую на этом перекрестке.
336