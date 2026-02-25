 Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки | 1news.az | Новости
Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

First News Media14:03 - Сегодня
В азербайджанском подразделении Bolt разгорелся коррупционный скандал после того, как владельцы автопарков и водители направили жалобы напрямую в головной офис компании в Эстонии, сообщив о системном взяточничестве, избирательном отношении и злоупотреблении полномочиями со стороны местного руководства.

По итогам обращений Bolt провёл внутренний аудит финансовых и управленческих процессов в бакинском офисе. Проверка завершилась увольнением руководителя офиса Наима Азизова, а также ряда других сотрудников.

Система искусственно создаваемых проблем

Внутренняя проверка выявила, по всей видимости, хорошо отлаженную схему: водителей блокировали на платформе под различными предлогами. Когда те обращались в местный офис за разъяснениями, их запросы игнорировались, а вскоре появлялся посредник, предлагавший «решить вопрос» за 200–300 манатов. После оплаты блокировка немедленно снималась.

Аналогичная схема была выявлена в процессе обновления документов. Владельцы автопарков сообщали, что их документы намеренно задерживались из-за сфабрикованных ошибок, которые бесследно исчезали после уплаты взяток в размере нескольких тысяч манатов.

Предполагаемая коррупция затронула и рекламную программу Bolt. Водители, размещающие брендированную рекламу на своих автомобилях, имеют право на бонусы, однако, по словам жалобщиков, система была намеренно искажена. Офис объявлял о приостановке рекламной кампании, при этом водители из автопарков, заплативших 500 манатов, продолжали получать рекламные бонусы в полном объёме. В филиалах, где рекламные стикеры были официально запрещены, отдельным лицам за те же 500 манатов позволяли обходить запрет.

Избирательный доступ и необъяснимые блокировки

Один из владельцев автопарка описал систему дискриминационного отношения: автомобили «нужных людей» без проблем добавлялись на платформу, тогда как его парк был заблокирован без объяснений — несмотря на положительный баланс в десятки тысяч манатов и безупречную историю выплат водителям. Его обращения в Bolt встречали шаблонными ответами.

Доступ к наиболее прибыльным категориям поездок, включая заказы из аэропорта и некоторые внутригородские сервисы, также был, по имеющимся данным, ограничен и предоставлялся лишь избранным автопаркам.

Ещё одна претензия касалась системы селфи-верификации. Водителей автоматически блокировали, если они проходили проверку с другого устройства или если камера телефона была неисправна — даже когда технические данные (IP-адрес, геолокация) подтверждали личность водителя. Местные офисы отказывались пересматривать такие случаи.

Давление на заявителей

Когда информация о жалобах стала публичной, ситуация приняла тревожный оборот. Водителям и владельцам автопарков, подавшим жалобы, начали звонить из офиса с требованием отозвать обращения. Изначально инициативу обратиться в Эстонию поддерживали десятки человек, однако позднее большинство изменило позицию — что, по словам заявителей, лишь усилило подозрения в оказании давления.

Один из владельцев автопарка заявил, что располагает видео- и аудиозаписями, а также квитанциями, подтверждающими сбор и распределение денежных средств в рамках рекламной схемы. По его словам, он готов лично представить все доказательства на любом уровне, включая эстонский офис Bolt.

Bolt подтверждает кадровые изменения

В официальном заявлении азербайджанский офис Bolt подтвердил смену руководства, вписав её в контекст корпоративной политики компании в области комплаенса.

«Мы можем подтвердить, что в руководстве направления райд-хейлинга (модель пассажирских перевозок, при которой пассажиры заказывают поездку через цифровые платформы – прим. ред.) Bolt в Азербайджане произошли кадровые изменения. Это решение не затрагивает наши операции в сфере перевозок и другие направления бизнеса», — говорится в заявлении компании.

Bolt заявил, что «относится к любым сообщениям о нарушениях предельно серьёзно» и придерживается «нулевой терпимости к нарушениям внутренних политик, этических стандартов и применимого законодательства».

Компания подчеркнула, что регулярно проводит оценку операционных и финансовых процессов на всех рынках присутствия и ожидает от всех партнёров платформы соблюдения стандартов комплаенса, добросовестности и законности.

Компания также призвала водителей и партнёров-владельцев автопарков сообщать о проблемах через официальные каналы, подтвердив свою приверженность работе в Азербайджане «на принципах справедливости, прозрачности и соблюдения законодательства».

Испытание для корпоративного управления

Скандал представляет серьёзный репутационный вызов для Bolt — одной из крупнейших мобильных платформ Европы — и наглядно демонстрирует, как местные управленческие структуры могут отклоняться от корпоративных стандартов на рынках с более слабым контролем.

