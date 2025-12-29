В Шуше автомобиль застрял на обледеневшей дороге - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Шуша граждане оказались в беспомощном состоянии в автомобиле из-за обледенения дороги.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на место происшествия немедленно были направлены пожарные-спасатели Шушинской части Государственной службы пожарной охраны МЧС, передает 1news.az.

В результате проведенных работ пожарные-спасатели оказали необходимую помощь пассажирам и обеспечили возобновление движения легкового автомобиля марки «Hyundai», который съехал на обочину из-за гололеда.