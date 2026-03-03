В Иране нанесён удар по зданию Совета экспертов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
ВВС Израиля нанесли удар по зданию в иранском городе Гум, где собрались высокопоставленные религиозные деятели для избрания нового Верховного лидера Ирана.
Как сообщают израильские СМИ, источник в Силах обороны Израиля подтвердил эту информацию.
Сообщается, что Совет экспертов насчитывает 88 членов, однако неизвестно, сколько из них находились в здании в момент удара.
18:35
Офис Совета экспертов в Куме, избирающий верховного лидера Ирана, подвергся ракетной атаке Израиля и СШ.
Как сообщает агентство Mehr, по зданию был нанесён авиаудар.
Информации о жертвах пока не поступало.
